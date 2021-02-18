0
14:36
Жилой дом горит в Новосокольниках
10:31
Житель Пушкиногорья выпал из окна больницы
19:35
Видео с места ДТП на улице Аллейной. Водитель пьян
18:30
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
13:02
Разбойное нападение устроил пскович в магазине на Рижском проспекте
12:59
Внедорожник вылетел на тротуар после столкновения с Toyota в Пскове
09:52
Два человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
Еще новости
Происшествия

Телефон и деньги отобрали у 17-летней великолучанки в подъезде

В Великих Луках у девушки в подъезде отобрали телефон и деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 16 февраля. Вечером в подъезде дома на улице Дружбы неизвестные силой отобрали у 17-летней девушки деньги и мобильный телефон, после чего скрылись. Вскоре полиция задержала подозреваемых, которыми оказались 27-летняя женщина и 34-летний мужчина. Правоохранители изъяли телефон.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж) УК РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Жилой дом горит в Новосокольниках
18 февраля 2021
Жилой дом горит в Новосокольниках
Житель Пушкиногорья выпал из окна больницы
18 февраля 2021
Житель Пушкиногорья выпал из окна больницы
Видео с места ДТП на улице Аллейной. Водитель пьян
17 февраля 2021
Видео с места ДТП на улице Аллейной. Водитель пьян
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
17 февраля 2021
На улице Аллейной в Пскове столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них
Разбойное нападение устроил пскович в магазине на Рижском проспекте
17 февраля 2021
Разбойное нападение устроил пскович в магазине на Рижском проспекте
Внедорожник вылетел на тротуар после столкновения с Toyota в Пскове
17 февраля 2021
Внедорожник вылетел на тротуар после столкновения с Toyota в Пскове
Два человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
17 февраля 2021
Два человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
Стала известна причина пожара в Псковском районе
17 февраля 2021
Стала известна причина пожара в Псковском районе

Идет загрузка...