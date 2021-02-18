Телефон и деньги отобрали у 17-летней великолучанки в подъезде

13:05, 18 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках у девушки в подъезде отобрали телефон и деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошел 16 февраля. Вечером в подъезде дома на улице Дружбы неизвестные силой отобрали у 17-летней девушки деньги и мобильный телефон, после чего скрылись. Вскоре полиция задержала подозреваемых, которыми оказались 27-летняя женщина и 34-летний мужчина. Правоохранители изъяли телефон.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж) УК РФ.