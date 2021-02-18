Памяти актера театра и кино Андрея Мягкова
На 83-м году жизни скончался народный артист России, актер театра и кино Андрей Мягков. Псковское агентство информации предлагает читателям вспомнить любимого актера и его героев.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Всероссийскую известность и любовь актеру принесла роль Жени Лукашина в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая вышла в 1975 году. Кроме того, зрителям очень полюбился герой Мягкова Новосельцев в фильме «Служебный роман» (1977).