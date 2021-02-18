Злоумышленник без растаможки ввозил в Псковскую область иностранные автомобили

15:16, 18 февраля 2021, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни раскрыли незаконный ввоз четырех легковых автомобилей на территорию России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, гражданин РФ в течение двух лет ввез на таможенную территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни четыре легковых автомобиля под видом транспортных средств, зарегистрированных в России.

Сотрудникам таможенного поста при въезде гражданин предъявлял документы о регистрации машин в органах ГИБДД МВД России, заявляя, что транспортные средства являются товарами ЕАЭС, в отношении которых уплата таможенных платежей не предусмотрена.

Выяснилось, что идентификационные номера всех четырех транспортных средств подвергались изменениям. По первоначальному содержанию номерных агрегатов выявлено, что автомобили имеют иностранную регистрацию. Выпуск в свободное обращение на территории стран - членов ЕАЭС ввезенных транспортных средств не осуществлялся.

Сумма таможенных платежей, подлежащая уплате за незаконно перемещенные четыре легковых автомобиля, превышает 3 млн 100 тыс. рублей.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Ведутся следственные действия.