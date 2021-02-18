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Общество

50 голодных кошек оказались заперты в квартире в Ижевске

Фото Pixabay

В Ижевске 50 голодных кошек оказались заперты в квартире с хозяйкой, которая не открывает дверь, пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли зоозащитники в одной из квартир. Судя по кадрам, в грязной квартире обитают десятки кошек, вид у которых неухоженный. На полу лежат несколько трупов котят, черепа, кости и клочья шерсти. Зоозащитники уверяют, что кошки голодные, а хозяйка отказывается от бесплатного корма для них.

В прокуратуре Удмуртии отметили, что узнали о жестоком обращении с животными от зоозащитников, которые пожаловались надзорному органу и полиции. Правоохранители провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Первомайского района Ижевска направила материалы в Роспотребнадзор по санитарной части вопроса. В полицию были направлены материалы для повторной проверки.

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