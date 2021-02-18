50 голодных кошек оказались заперты в квартире в Ижевске

15:50, 18 февраля 2021, ПАИ

В Ижевске 50 голодных кошек оказались заперты в квартире с хозяйкой, которая не открывает дверь, пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли зоозащитники в одной из квартир. Судя по кадрам, в грязной квартире обитают десятки кошек, вид у которых неухоженный. На полу лежат несколько трупов котят, черепа, кости и клочья шерсти. Зоозащитники уверяют, что кошки голодные, а хозяйка отказывается от бесплатного корма для них.

В прокуратуре Удмуртии отметили, что узнали о жестоком обращении с животными от зоозащитников, которые пожаловались надзорному органу и полиции. Правоохранители провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Первомайского района Ижевска направила материалы в Роспотребнадзор по санитарной части вопроса. В полицию были направлены материалы для повторной проверки.