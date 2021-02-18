Зоны затопления определили в Пскове

16:44, 18 февраля 2021, ПАИ

В Пскове определили зоны затопления. Мероприятия по ликвидации подтопления в частных секторах обсудили на заседании комиссии ГОиЧС 18 февраля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель ГОиЧС администрации города Владимир Воробьев отметил, что за последние три месяца в городе выпало большое количество осадков. В связи с этим может прогнозироваться сложная обстановка, вызванная повышением уровня воды в реках Великой, Черехе и Пскове, а также обильным таянием снега.

Воробьев подчеркнул, что на данный момент существует несколько аварийных зон в случае затопления: частный сектор на улице Советской Армии, набережная реки Великой, улица Правды и Морозовская ветка, а также район Завокзалье и улица Старотекстильная.

Он также добавил, что за последние 10 лет работы ни разу не проводили расселение людей из-за подтопления.

«Устранять проблемы удавалось в краткие сроки. Считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о приобретении двух насосных установок большей мощности, чтобы бороться с подтоплением в частном секторе», - заключил Владимир Воробьев.

Кроме того, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин заметил, что в случае возникновения ЧС проблем с доставкой питьевой воды в частный сектор не возникнет.