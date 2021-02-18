Об условиях и возможностях контрактной службы – в интервью с Дмитрием Зайцевым

17:17, 18 февраля 2021, ПАИ

В России нет ни одной государственной сферы, которую бы не затронула пандемия 2020 года. В преддверии 23 Февраля – Дня защитника Отечества речь пойдет об армии, а точнее о контрактной службе. В эфире очередного выпуска ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин пообщался с офицером по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Дмитрием Зайцевым и узнал, зачем люди заключают контракт, сложно ли поступить на службу представительницам слабого пола и как возросла роль интернета.

Три причины

– Как 2020 год закончился для пункта призыва по контракту и насколько повлияла ситуация с пандемией?

– У пункта отбора есть определенный перечень задач. Одной из основных задач является качественный и количественный отбор граждан для поступления на службу по контракту. Есть определенные плановые показатели, которые мы, как показывает практика, из года в год выполняем.

Если говорить о масштабах структуры Западного военного округа, в которой 26 субъектов, регионов, мы стабильно входим в десятку – занимаем место с пятого по десятое. В 2020 году у нас была положительная динамика количества отобранных: мы отобрали и направили в воинские части для прохождения службы более 400 кандидатов.

– Какое количество брака? Наверняка желающих было больше, чем вы отобрали.

– По статистике, в прошлом году количество поданных заявлений – более 700, практически на одно вакантное место рассматривалось два человека. И данный показатель стабилен из года в год.

– Кто те люди, которые претендуют на службу по контракту?

– Если мы говорим о среднестатистическом кандидате, который обращается к нам, скорее всего, это молодой человек, еще не семейный, в возрасте от 25 до 30 лет, который имеет уже среднее профессиональное образование (техникум, колледж) и который, наверно, уже отслужил год военной службы по призыву.

– Что заставляет молодых ребят идти служить по контракту?

– Я думаю, что главный критерий – повышение престижа прохождения службы в целом в вооруженных силах в последние годы. И конечно, здесь нельзя упускать такие стороны вопроса, как материальные, жилищные и пенсионные.

– По порядку. Материальные. Цена первого контракта?

– Минимальный размер денежного довольствия военнослужащего составляет от 25 тысяч рублей. Молодой человек, даже еще не отслуживший, к примеру, по призыву, имеющий среднее профессиональное образование, который выбрал два года службы по контракту вместо года по призыву, будет получать гарантированно данный размер денежного довольствия – 25 тысяч. Если мы говорим о среднем денежном довольствии, оно составляет от 35 до 45 тысяч рублей, и потолок – вплоть до 80 тысяч рублей ежемесячно. Все зависит от условий прохождения службы, от частей, от должности, опять же гибкая система различного рода надбавок и выплат.

– Верхняя планка зарплаты понятна.

– Следующее по иерархии мотивов поступления кроме материального обеспечения – это обеспечение человека жильем. Для многих людей и семей стоит острый вопрос обеспечения собственной квартирой, домом, жильем, и Министерство обороны в данный момент предоставляет каждому военнослужащему, проходящему службу по контракту, возможность стать обязательным участником накопительной ипотечной программы и приобрести за счет средств Министерства обороны жилье в любом регионе нашей страны.

– Это не сразу происходит, не в первый год контракта?

– Да, после окончания срока первого контракта, через три года, военнослужащий становится участником данной программы и по истечении пяти лет общей службы имеет право на реализацию накоплений, которые поступят на его специально заведенный накопительный счет.

– Пенсион когда наступает?

– Можно сказать, что это третья основная причина, почему люди выбирают службу по контракту. Достаточно иметь 20 лет календарной или льготной выслуги для получения права на военную пенсию.

– То есть парню, например, 23 года – и в 43-45 он уже получает военную пенсию?

– Все верно. Это в том случае, если у человека календарная выслуга лет. Если мы говорим о льготной, приведем, к примеру, службу по контракту в нашей прославленной гвардейской десантно-штурмовой дивизии или в бригаде специального назначения: если человек выполняет норму прыжков с парашютом (четыре прыжка в год), у него идет льготная выслуга лет – год за полтора. Через 14 лет календарных прохождения службы в данных воинских частях человек имеет право на пенсионное обеспечение.

Ну а девушки?

– Вы упомянули спецназ и 76-ю гвардейскую дивизию. Куда еще отправляют служить контрактников из Пскова?

– Мы можем по желанию кандидата направить его проходить службу в любой точке на территории нашей необъятной Родины.

– То есть приходит к вам человек, пригодный к контрактной службе, и говорит: «Хочу на Дальний Восток».

– Соответственно, мы подбираем данному человеку должность в соответствии с его уровнем образования, знаниями, умениями, навыками, и он проходит все отборочные мероприятия, уже ориентируясь на конкретную должность.

Подчеркну, мы не ограничиваемся подразделениями, частями только нашего региона. Буквально в прошлом году двух человек направили по их желанию служить на остров Новая Земля: там идет выслуга год за два.

– Край света.

– Да, максимально повышенный размер денежного довольствия. Это выбор конкретного человека, мы всегда идем навстречу людям в этом вопросе.

– Верхняя возрастная планка для службы по контракту сейчас какая?

– Первый контракт может заключить молодой человек в возрасте от 18 до 40 лет. Если уже был опыт прохождения службы по контракту у человека – до 49 лет включительно.

– Девушек берете?

– Это насущный вопрос. Хотел бы привести статистику за 2020 год: мы отобрали порядка 10 девушек.

– Так мало, потому что нет востребованности или просто девушки не стремятся на контрактную службу?

– На самом деле спрос со стороны представительниц слабого пола очень большой – порядка 10 обращений для замещения одной вакансии, то есть конкурс десять к одному.

– Если у мужчин общий конкурс – один к двум, то у девушек – один к десяти?

– Все правильно. Но дело в том, что мы связаны определенными законодательными ограничениями: в настоящий момент можем предложить девушкам занимать должности медицинского профиля, по направлению «музыкальные инструменты» (духовые либо ударные) и должности связи и наблюдения, операторского типа.

– Если для девушек такой большой конкурс, есть ли какой-то блат?

– Эти вопросы абсолютно исключаются. Человек должен в первую очередь обладать уровнем образования. Мало девушек имеют профильное образование.

– Понятно, что на должность медсестры вряд ли возьмете учителя.

– Все верно. Ну и музыкантов не так много из числа претенденток. В основном обращаются девушки, имеющие специальности юридической, психологической, экономической направленности, а специалистов по профилю не так много.

«Я бы в армию пошел…»

– Как коронавирус влияет на работу с контрактами?

– У нас есть свой круг обязанностей и полномочий. Что касается организационной части вопроса, проводятся определенные санитарно-эпидемиологические мероприятия по обработке помещений и так далее, но это организационная сторона вопроса. Что касается изменения порядка работы с потенциальными кандидатами, мы больше внимания стали уделять дистанционной работе посредством использования сети Интернет, различного рода интернет-площадок.

– То есть поступает вам анкета соискателя на контрактную службу, вы включаете его по Skype и говорите: «Паренек, подтянись-ка десять раз», – и он подтягивается?

– Не совсем так. Пока мы ограничиваемся реагированием на отклики, если говорить о порталах поиска работы. Кандидат, кстати, имеет право дистанционно через официальный сайт Министерства обороны mil.ru, раздел «Личный кабинет гражданина» подать сведения и впоследствии заявление о поступлении, о приеме на военную службу по контракту в любой пункт отбора. Такая возможность сейчас предоставлена каждому заинтересованному гражданину.

– Как много среди претендентов людей, которые уже прошли службу в армии?

– Мы работаем с рядом категорий граждан. Первая и основная категория – это граждане, которые уже отслужили службу по призыву, пребывают в запасе, состоят на учете в военном комиссариате.

Также хотелось бы подчеркнуть, каждый год имеется положительная тенденция увеличения количества граждан, которые не состоят на учете, не пребывают в запасе, то есть ребята – выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений. Им законодательно предоставляется возможность выбора – вместо одного года прохождения службы по призыву выбрать два года соответствующей службы по контракту со всеми вытекающими плюсами. И многие ребята все чаще делают выбор в пользу службы по контракту.