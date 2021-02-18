Netflix закупает российскую мультипликацию, или как Нюша стала Розой

22:00, 18 февраля 2021, ПАИ

Netflix закупает российские мультики. Об этом пишет сайт «Хорошие новости России».

Некоторые отечественные мультфильмы уже сейчас доступны в крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix для англоязычной и не только аудитории – те же «Маша и Медведь», «Смешарики», «Ми-ми-мишки», «Йоко», «Лео и Тиг».

«Лео и Тиг» – мультфильм про приключения леопарда Лео и тигрёнка Тига, которые вместе исследуют природу Приморского края, а «Ми-ми-мишки» – история о жизни трёх медвежат и их дружбе с лисичкой. «Йоко» – мультсериал о друзьях, которые каждый день играют в городском парке и встречают там магическое существо Йоко. Онлайн-гигант приобрёл права для показа всех этих мультиков на территории США, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Канады и Индии. Подобные сделки позволяют выполнять задачи нацпроекта «Международня кооперация и экспорт», расширяя список российской продукции, востребованной на внешних рынках.

Конечно, прежде чем запускать проект для иностранной аудитории, его переводят и адаптируют. Иногда совсем чуть-чуть, а иногда существенно. При переводе часто меняется и название, и некоторые сюжетные линии. Так, любимый российскими детьми сериал «Смешарики» о забавных приключениях шарообразных зверей смотрят и в Европе, и в США. При этом европейцы знают его как KikoRiki, а американцы – под названием GoGoRiki.

Импортные «Смешарики» отличаются от отечественных не только названием. Чтобы герои были ближе местному зрителю, их имена тоже пришлось изменить: Крош стал Крешем, Ёжик – Чико, Бараш – Уолли, Нюша – Розой.

Также аниматоры были вынуждены отказаться от части сцен с непереводимым юмором или чисто российским контекстом, который был бы непонятен иностранцам. Несмотря на трудности перевода, проект стал довольно популярным за рубежом – он переведён на пятнадцать языков и транслируется в 70 странах.