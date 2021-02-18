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Общество

Netflix закупает российскую мультипликацию, или как Нюша стала Розой

Смешарики на зарубежных экранах имеют совсем другие имена. Фото wikia.nocookie.net

Netflix закупает российские мультики. Об этом пишет сайт «Хорошие новости России». 

Некоторые отечественные мультфильмы уже сейчас доступны в крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix для англоязычной и не только аудитории – те же «Маша и Медведь», «Смешарики», «Ми-ми-мишки», «Йоко», «Лео и Тиг».

«Лео и Тиг» – мультфильм про приключения леопарда Лео и тигрёнка Тига, которые вместе исследуют природу Приморского края, а «Ми-ми-мишки» – история о жизни трёх медвежат и их дружбе с лисичкой. «Йоко» – мультсериал о друзьях, которые каждый день играют в городском парке и встречают там магическое существо Йоко. Онлайн-гигант приобрёл права для показа всех этих мультиков на территории США, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Канады и Индии. Подобные сделки позволяют выполнять задачи нацпроекта «Международня кооперация и экспорт», расширяя список российской продукции, востребованной на внешних рынках.

Конечно, прежде чем запускать проект для иностранной аудитории, его переводят и адаптируют. Иногда совсем чуть-чуть, а иногда существенно. При переводе часто меняется и название, и некоторые сюжетные линии. Так, любимый российскими детьми сериал «Смешарики» о забавных приключениях шарообразных зверей смотрят и в Европе, и в США. При этом европейцы знают его как KikoRiki, а американцы – под названием GoGoRiki.

Импортные «Смешарики» отличаются от отечественных не только названием. Чтобы герои были ближе местному зрителю, их имена тоже пришлось изменить: Крош стал Крешем, Ёжик – Чико, Бараш – Уолли, Нюша – Розой.

Также аниматоры были вынуждены отказаться от части сцен с непереводимым юмором или чисто российским контекстом, который был бы непонятен иностранцам. Несмотря на трудности перевода, проект стал довольно популярным за рубежом – он переведён на пятнадцать языков и транслируется в 70 странах.

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