Могу ответить в рифму...

22:16, 18 февраля 2021, ПАИ

Сегодня предлагаем поговорить на тему, которая бросает в жар любого школьника, вызывает смущение у влюблённых и заложена в генетический код наших людей. О поэзии и поэтах. В нашем традиционном опроснике мы задали прохожим вопрос, есть ли у них любимый поэт. Ответы смотрите в ролике.



Поэзия – уникальный вид искусства и самовыражения. Несколько строк способны отразить проблемы времени, выразить глубинные чувства, переживания, радость и помогают познать себя. Наша история помнит массу представителей этого ремесла, которые нашли отклик в сердцах не только нашего народа, но и всего мира. Некоторых из них псковичи назвали. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок, Маяковский – топ самых популярных среди опрошенных. Представители старшего поколения смогли процитировать несколько строк, молодёжь была готова блеснуть знаниями, но волнение не позволило этого сделать.

Вообще, если говорить о поэзии в современном мире, то по спине пробегает холодок. Книжные издательства редко выпускают поэтические сборники даже признанных авторов. В книжных магазинах разводят руками, СМИ освещает поэзию редко, а у современной молодёжи другие интересы.

Всё намекает на то, что мы постепенно отбрасываем поэзию как ненужный и практически устаревший жанр литературы. За исключением, конечно, рекламы на радио и ТВ. Силы есть только на матерные частушки, а не на разговоры о высоком. Но не спешите хоронить этот жанр. В Интернете каждый день появляются поэтические сайты, где любой, даже начинающий автор может опубликовать свои стихи. Да и каждый из нас, взглянув на замечательный зимний пейзаж, произносит знаменитое: «Мороз и солнце; день чудесный!»

Поэзия и поэты не исчезают, они трансформируются. Например, в Пскове некоторое время назад в одном из заведений периодически проходил поэтический вечер. Молодые, а иногда и не очень, люди на публику читали произведения собственного сочинения. Рамок не было, можно было высказываться на любую тему и в любом виде, главное – соблюдать стихотворный размер. В библиотеках города нередко можно организовать или прийти на мероприятие, посвящённое рифмам и смыслам.

Почему это не повсеместно, понять несложно. Дело в социальных приоритетах. Не секрет, что мы в живём в обществе потребления. Потребительская ориентация устанавливает свои стандарты и выбирает своих героев. В мире, где ценятся деньги и материальные блага, сложно прижиться поэзии. Стихи не съешь, не выпьешь, не наденешь на себя, они не помогут построить карьеру или заработать крупную сумму денег.

Несмотря на все трудности, стихи по прежнему есть в нашей жизни, помогают и направляют, исцеляют и вдохновляют. Как писал Николай Гумилев: «...Солнце останавливали словом, словом разрушали города».