Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram

23:05, 18 февраля 2021, ПАИ

Шансы Павла Дурова заполучить деньги от инвесторов на дальнейшее развитие Telegram довольно высоки, оценивают аналитики. Успех предпринимателя-космополита оценили «Известия». Ранее о планах компании привлечь не менее $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока писали СМИ. По их информации, если сервис в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10 % к цене размещения.

Первый опыт привлечения средств сторонних инвесторов для развития сервиса был в 2018 году. Тогда компания во главе с его основателем планировала запустить блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) в октябре 2019 года. На базе этой платформы Дуров хотел создать собственную криптовалюту Gram и встроить её в мессенджер, что позволило бы привлечь деньги на развитие Telegram и при этом не потерять контроль над проектом. Для развития TON Павел Дуров привлёк более $1,7 млрд инвестиций. Однако уже в январе 2020-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала продажу токенов, посчитав, что они являются ценными бумагами, то есть компания продавала инвесторам не криптовалюту, а долю в компании. В июне прошлого года суд обязал Дурова вернуть инвесторам $1,2 млрд.

В конце 2020-го основатель мессенджера объявил о том, что с начала 2021 года сервис запустит монетизацию. При этом он заверил, что в личных и групповых чатах рекламы не будет. Также Дуров подчеркнул, что до последнего времени продвигал компанию за счёт личных средств и поддержка проектов такого масштаба обходится ему в сотни миллионов долларов ежегодно.