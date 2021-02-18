0
23:05
Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram
21:26
Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту
20:40
Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»
23:28
О выведении псковского общепита из тени, налоговом контроле и штрафах – в интервью с Юлией Шкляр
16:46
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
12:49
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
23:20
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов
Еще новости
Экономика

Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram

Павел Дуров устал тратить на Telegram собственные средства. Фото iguides.ru

Шансы Павла Дурова заполучить деньги от инвесторов на дальнейшее развитие Telegram довольно высоки, оценивают аналитики. Успех предпринимателя-космополита оценили «Известия». Ранее о планах компании привлечь не менее $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока писали СМИ. По их информации, если сервис в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10 % к цене размещения.

Первый опыт привлечения средств сторонних инвесторов для развития сервиса был в 2018 году. Тогда компания во главе с его основателем планировала запустить блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) в октябре 2019 года. На базе этой платформы Дуров хотел создать собственную криптовалюту Gram и встроить её в мессенджер, что позволило бы привлечь деньги на развитие Telegram и при этом не потерять контроль над проектом. Для развития TON Павел Дуров привлёк более $1,7 млрд инвестиций. Однако уже в январе 2020-го Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала продажу токенов, посчитав, что они являются ценными бумагами, то есть компания продавала инвесторам не криптовалюту, а долю в компании. В июне прошлого года суд обязал Дурова вернуть инвесторам $1,2 млрд.

В конце 2020-го основатель мессенджера объявил о том, что с начала 2021 года сервис запустит монетизацию. При этом он заверил, что в личных и групповых чатах рекламы не будет. Также Дуров подчеркнул, что до последнего времени продвигал компанию за счёт личных средств и поддержка проектов такого масштаба обходится ему в сотни миллионов долларов ежегодно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram
18 февраля 2021
Павел Дуров хочет привлечь сторонних инвесторов для развития Telegram
Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту
18 февраля 2021
Дорогу к новому мосту через Кебь приведут в порядок благодаря нацпроекту
Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»
17 февраля 2021
Стартует региональный конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021»
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
16 февраля 2021
Что будет с ценами на колбасу в Псковской области
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
16 февраля 2021
Более 26 млн получит Псковская область на развитие села
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов
15 февраля 2021
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов
В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства
15 февраля 2021
В Псковской области пройдёт эксперимент по внедрению лесного фермерства
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
13 февраля 2021
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии

Идет загрузка...