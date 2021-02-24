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Общество

Пособия на занятия спортом предложили в Госдуме ввести для детей из малообеспеченных семей

Пособия на занятия спортом для детей предлагают ввести депутаты госдумы. Фото ПАИ.

Целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей предложил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минспорта Олега Матыцина.

Пособие было предложено, чтобы сделать спорт доступным для детей и свободным от финансовых трудностей для родителей, хотя бы наполовину. В связи с чем депутат предлагает выделять не более 5 тысяч рублей один раз в месяц детям до 18 лет из малообеспеченных семей.

Также Иван Сухарев предложил наладить поступление средств напрямую в секцию во избежание злоупотребления пособием.

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