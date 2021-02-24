Тысячи россиян приняли участие в акции «Защитим память героев»

14:53, 24 февраля 2021, ПАИ

В акции «Защитим память героев» приняли участие тысячи россиян. Акция прошла по всей стране, сообщает сайт партии «Единая Россия».

23 февраля «Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» в знак единства с поколением победителей возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны по всей стране.

«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», - отметил президент России Владимир Путин, который вместе с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым и депутатами Госдумы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вместе с сыном Кириллом в День защитника Отечества возложил цветы к мемориальной доске в память о воинах ВОВ в деревне Камено Куньинского района. Памятник был открыт в год 70-летия Великой Победы. На доске — фамилии 32 уроженцев Камено, восемь из которых погибли во время войны, а остальные вернулись в родной край и восстанавливали народное хозяйство.

23 февраля сотни псковичей присоединились к всероссийской акции «Защитим память героев»: активисты партии, депутаты, общественники возложили цветы к мемориалам и обелискам в память о погибших героях.

«Сегодня мы, потомки победителей, обязаны не только чтить и хранить память о наших предках, но и передавать её своим детям. Воспитывать молодежь на традициях наших дедов и прадедов — это наш святой долг», - отметил Александр Козловский.