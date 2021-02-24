0
23:59
Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно
22:11
Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить
18:34
Участники конкурса «60 кадров в секунду» посетили строящийся «Лофт» в Пскове
17:02
Как выглядит новый зал в Псковском драмтеатре
16:35
Редкие для Псковской области лебеди замечены на Городищенском озере
16:05
212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
16:01
ПАИ-live с Вадимом Букшей
Еще новости
Общество

Петербургские активистки предложили женские названия для станций метро

В Санкт-Петербурге активистки решили «переименовать» станции метро, сделав их «женскими», сообщают СМИ.

Необычную акцию петербурженки устроили в метро. Они предложили свои варианты названий станций: «Петроградская» превратилась в «Екатериноградскую», «Проспект Ветеранов» – в «Проспект Ветеранок», «Маяковская» – в «Бриковскую», а «Площадь Александра Невского» – в «Площадь княгини Ольги».

Участницы акции пояснили, что таким образом хотели повысить видимость женщин в истории. Они заметили, что многое вокруг названо мужскими именами или относится к их деятельности. «Мы хотим, чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества», – добавили петербургские активистки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно
24 февраля 2021
Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно
Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить
24 февраля 2021
Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить
Участники конкурса «60 кадров в секунду» посетили строящийся «Лофт» в Пскове
24 февраля 2021
Участники конкурса «60 кадров в секунду» посетили строящийся «Лофт» в Пскове
Как выглядит новый зал в Псковском драмтеатре
24 февраля 2021
Как выглядит новый зал в Псковском драмтеатре
Редкие для Псковской области лебеди замечены на Городищенском озере
24 февраля 2021
Редкие для Псковской области лебеди замечены на Городищенском озере
212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
24 февраля 2021
212 человек пострадали в Пскове в праздники из-за гололеда
ПАИ-live с Вадимом Букшей
24 февраля 2021
ПАИ-live с Вадимом Букшей
Из-за ОРВИ на карантин закрыли школу в Печорском районе
24 февраля 2021
Из-за ОРВИ на карантин закрыли школу в Печорском районе

Идет загрузка...