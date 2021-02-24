Петербургские активистки предложили женские названия для станций метро

16:27, 24 февраля 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге активистки решили «переименовать» станции метро, сделав их «женскими», сообщают СМИ.

Необычную акцию петербурженки устроили в метро. Они предложили свои варианты названий станций: «Петроградская» превратилась в «Екатериноградскую», «Проспект Ветеранов» – в «Проспект Ветеранок», «Маяковская» – в «Бриковскую», а «Площадь Александра Невского» – в «Площадь княгини Ольги».

Участницы акции пояснили, что таким образом хотели повысить видимость женщин в истории. Они заметили, что многое вокруг названо мужскими именами или относится к их деятельности. «Мы хотим, чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества», – добавили петербургские активистки.