Семинар для молодых семей пройдёт в Пскове в онлайн-формате

20:34, 24 февраля 2021, ПАИ

Семинар для молодых семей пройдёт в Пскове в онлайн-формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

26 февраля в официальной группе Псковского городского молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте» будет опубликовано видео, в котором эксперты учреждений социальной направленности обсудят несколько актуальных тем: получение материнского капитала, ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей в счёт материнского капитала, программа обеспечения жильём молодых семей в Пскове, а также социальные выплаты для женщин, находящихся в декретном отпуске.

Целью мероприятия является информирование молодых людей, которые не так давно создали семью или готовятся к браку и рождению детей.