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Общество

Учёные заявили о возможности новой пандемии из-за летучих мышей

Pixaby.com

 

Вирус Nipah передаётся фруктовыми летучими мышами и чрезвычайно опасен, предупреждают учёные из Глобальной коалиции по эпидемической готовности к инновациям (CEPI), передает РИА Новости.

Смертность от этого вируса составляет от 40 до 75 %, отмечают исследователи.

Найденный в 1999 году в Малайзии вирус Nipah вызывает рвоту, судороги, а также отёк головного мозга.

Учёные внесли его в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок вакцин из-за опасности возникновения серьёзной пандемии от него. Вместе с Nipah в этот список входят COVID-19, Эбола, Ласса, вирус Зика и другие.

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