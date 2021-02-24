Учёные заявили о возможности новой пандемии из-за летучих мышей
Вирус Nipah передаётся фруктовыми летучими мышами и чрезвычайно опасен, предупреждают учёные из Глобальной коалиции по эпидемической готовности к инновациям (CEPI), передает РИА Новости.
Смертность от этого вируса составляет от 40 до 75 %, отмечают исследователи.
Найденный в 1999 году в Малайзии вирус Nipah вызывает рвоту, судороги, а также отёк головного мозга.
Учёные внесли его в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок вакцин из-за опасности возникновения серьёзной пандемии от него. Вместе с Nipah в этот список входят COVID-19, Эбола, Ласса, вирус Зика и другие.