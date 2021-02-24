Узнать о состоянии больного в псковской инфекционке родственники могут с помощью услуги «Звонок врача»

22:05, 24 февраля 2021, ПАИ

Узнать о состоянии больного, который лежит в Псковской областной инфекционной больнице, родственники могут с помощью услуги «Звонок врача». Об этом сообщили специалисты медицинского учреждения, отвечая на вопросы псковичей в Instagram-аккаунте больницы.

Специалисты учреждения подчеркнули, что родственники, которым пациент больницы разрешил предоставлять информацию, могут заказать доступную всем услугу «Звонок врача».

Продолжительность разговора – 10 минут. «За это время врач подробно расскажет о состоянии вашего родственника и ответит на вопросы», – пояснили специалисты Псковской областной инфекционной больницы.