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Общество

Жителя Пыталовского района осудили спустя шесть лет после преступления

Жителя Пыталовского района осудили только спустя шесть лет после совершения кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в ночь с 14 на 15 августа 2014 года мужчина проник в дачный дом своего знакомого и похитил лобзиковую пилу. Позднее инструмент нашли в доме злоумышленника, похищенную пилу вернули владельцу.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении кражи (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор суда вступил в законную силу.

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