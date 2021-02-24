Жителя Пыталовского района осудили спустя шесть лет после преступления

22:52, 24 февраля 2021, ПАИ

Жителя Пыталовского района осудили только спустя шесть лет после совершения кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в ночь с 14 на 15 августа 2014 года мужчина проник в дачный дом своего знакомого и похитил лобзиковую пилу. Позднее инструмент нашли в доме злоумышленника, похищенную пилу вернули владельцу.

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении кражи (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор суда вступил в законную силу.