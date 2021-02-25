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Экономика

Более 150 тысяч тонн зерна произведено в Псковской области в 2020 году

В 2020 году в Псковской области произвели 151 тысячу тонн зерна. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева во время заседания по подведению итогов работы агропромышленного комплекса Псковской области в 2020 году 25 февраля, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в регионе работает более 130 сельхозпредприятий, около 270 крестьянских хозяйств и порядка 85 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. За 2020 год произведена 151 тысяча тонн зерна, что позволило впервые в истории Псковской области отправить данный продукт на экспорт. Также псковские аграрии вырастили 22,9 тысячи тонн рапса, 45,5 тысячи тонн картофеля, 13,6 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Сельхозпроизводители региона также сделали значительный задел для получения урожая в 2021 году. Было посеяно 33 тысячи га озимых культур. К уровню 2020 года прирост по данному направлению составил 65,5%.

За счёт развития мясного животноводства удалось увеличить производство скота и птицы на убой в живом весе за прошлый год до 372,8 тысячи тонн. В Новосокольническом районе начал работать молочный комплекс предприятия «Красное знамя» на 1,8 тысячи голов. Подобных масштабов предприятие появится и в Псковском районе, реализовать проект планирует «Псковагроинвест». По словам Нинель Салагаевой, строительство таких ферм позволит сохранить и увеличить поголовье крупного рогатого скота, а также сохранить объемы производства молока.

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