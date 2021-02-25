Более 25 тысяч гектаров земель обследовал Россельхознадзор в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях

14:05, 25 февраля 2021, ПАИ

В 2020 году Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обследовало более 25 тысяч гектаров земель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате установлены карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде на территории Санкт-Петербурга, Гатчинского, Киришского и Тосненского районов Ленинградской области общей площадью 201 гектар и по западному цветочному трипсу площадью 7,6 гектара, на территории города Сосновый Бор Ленинградской области.

В связи с ликвидацией очагов карантинных объектов упразднены карантинные фитосанитарные зоны на 275,75 гектара по западному цветочному трипсу, табачной белокрылке, золотистой картофельной нематоде, раку картофеля на территориях сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов Санкт-Петербурга, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области, Невельского, Локнянского, Новоржевского и Стругокрасненского районов Псковской области.

По состоянию на 25 февраля 2021 года на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей установлена 731 карантинная фитосанитарная зона на площади 1,76 тысячи гектаров по четырём видам карантинных объектов: золотистой картофельной нематоде, западному цветочному трипсу, южноамериканской томатной моли, повилике.