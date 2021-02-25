Изменения в закон о патентной системе налогообложения прокомментировал Александр Котов

15:20, 25 февраля 2021, ПАИ

Изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения прокомментировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он заявил журналистам, что депутаты изначально ставили условие, чтобы изменения не привели к повышению налогов, которые платят предприниматели. По мнению парламентариев, в существующих условиях налоговую нагрузку, наоборот, желательно снизить. «Естественно, эти условия разработчиками были выполнены. Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области внимательно отнесся к замечаниям депутатов, были внесены поправки. Принятый сегодня законопроект отвечает всем главным требованиям», - заявил Александр Котов.

По его словам, если по каким-то причинам произойдет повышение налоговой нагрузки, законопроект будут оперативно корректировать.