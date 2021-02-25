Закон о патентной системе налогообложения усовершенствовали в Псковской области

14:33, 25 февраля 2021, ПАИ

В закон о патентной системе налогообложения в Псковской области внесены изменения, которые расширяют виды предпринимательской деятельности для применения патентной системы налогообложения. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Документ разрабатывался с учётом отмены с 1 января 2021 года единого налога на вменённый доход (ЕНВД). Вместо него предпринимателям предложено перейти на патентную систему налогообложения.

Патентную систему налогообложения теперь смогут применять представители розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы площадью свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров, оказывающие услуги общественного питания, имеющие такие же по площади залы обслуживания посетителей, и предприниматели, осуществляющие деятельность стоянок для транспортных средств и мойку автомобилей.

Также расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых с 2021 года продлеваются налоговые каникулы. Индивидуальным предпринимателям в 2021 году предоставлено право уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период 2021 года. Законопроектом размеры потенциально возможного годового дохода для индивидуального предпринимателя по видам предпринимательской деятельности на ПСН не увеличены.