Туристические поезда Москва - Москва и Петербург - Петербург сделают остановки в Пскове

17:04, 25 февраля 2021, ПАИ

В преддверии мартовских праздников планируется запуск туристических поездов по маршруту Москва – Москва и Санкт-Петербург - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов на туристический поезд №928/927 по маршруту Москва - Москва / Санкт-Петербург - Санкт-Петербург с остановками в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке Рускеала. В составе поезда одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 79 и 62 часа соответственно», - уточняют в пресс-службе.

В программу путешествия включено трехразовое питание, экскурсионная и туристическая программа. Поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 5 марта в 22:15 и прибудет обратно 9 марта в 9:30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 6 марта в 8:43 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 8 марта в 23:03.

В городах, где будут останавливаться составы, будут организованы экскурсии и посещение достопримечательностей городов.

Стоимость тура с проездом в купейных вагонах по маршруту Москва - Москва начинается от 23,7 тысячи рублей, по маршруту Санкт-Петербург - Санкт-Петербург от 20,5 тысячи рублей.