При каких симптомах псковичам стоит вызывать скорую помощь

18:11, 25 февраля 2021, ПАИ

Заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля рассказала, при каких симптомах пациентам следует вызывать скорую помощь.

«Слабость, головная боль, температура, катаральные явления, кашель, насморк являются основными общими симптомами для инфекции», – отметила Погребатько. Она добавила, что в этом случае необходимо изолироваться и вызвать врача, а в случае, если самочувствие позволяет, можно сходить в поликлинику самостоятельно.

Вызывать скорую помощь следует при температуре выше 38,5, которая держится на протяжении трёх-пяти дней.

«Одышка, сильные головные боли и интоксикация также являются причинами для вызова скорой», – подчеркнула Ирина Погребатько.