0
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
20:11
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
19:58
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Еще новости
Общество

При каких симптомах псковичам стоит вызывать скорую помощь

Заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля рассказала, при каких симптомах пациентам следует вызывать скорую помощь.

«Слабость, головная боль, температура, катаральные явления, кашель, насморк являются основными общими симптомами для инфекции», – отметила Погребатько. Она добавила, что в этом случае необходимо изолироваться и вызвать врача, а в случае, если самочувствие позволяет, можно сходить в поликлинику самостоятельно.

Вызывать скорую помощь следует при температуре выше 38,5, которая держится на протяжении трёх-пяти дней.

«Одышка, сильные головные боли и интоксикация также являются причинами для вызова скорой», – подчеркнула Ирина Погребатько.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
О сохранении экологии и уникальности болот Полистовского заповедника – в интервью с Ксенией Антоновой Тест на коронавирус делают всем псковичам с симптомами ОРВИ Заболеваемость ОРВИ снизилась в Пскове При каких симптомах псковичам стоит вызывать скорую помощь ОРВИ no pasaran – ПАИ-live с Ириной Погребатько Врачи спасли жизнь 22-летнему псковичу с инфарктом миокарда Чем страшна псковичам «барическая пила», рассказала врач Признаки метеозависимости перечислила псковский врач Пережить барическую пилу – ПАИ-live c Ольгой Кудрявцевой Три площадки работают на базе цифрового парка в ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
25 февраля 2021
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
25 февраля 2021
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Идет загрузка...