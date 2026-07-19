Осталось два, чтобы подать заявку на субсидию для воплощения соцпроектов в Пскове
21 июля завершится приём заявок от СОНКО на предоставление субсидий из бюджета Пскова на реализацию социальных проектов, сообщили ПАИ в администрации города.
Получить субсидию могут социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Пскова. Для заявки доступно одно из 10 представленных направлений. Максимальный размер поддержки – 250 тысяч рублей.
Конкурсные процедуры осуществляются в электронном виде на портале предоставления мер финансовой поддержки. Подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к участникам конкурса, а также документация по отбору доступна по ссылке. Конец приема заявок – 21 июля в 23:59.
Контактные телефоны: 29-10-70, 29-10-67, почта: oppr@pskovadmin.ru.
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