«Летний институт» стартует в ПсковГУ 20 июля

18:43, 19 июля 2026, ПАИ

20 июля в Псковском государственном университете стартует международный образовательный проект «Летний институт – 2026». В этом году он пройдет в вузе уже в четвертый раз и объединит молодых преподавателей и исследователей из разных стран, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Главной темой программы станет русский язык как язык межнационального общения. В ПсковГУ приедут 25 молодых ученых, представляющих 21 университет из девяти стран – Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республики Сербской), Армении и Абхазии.

Для участников подготовили образовательную программу, а также стажировки в ведущих российских вузах. Кроме того, гости познакомятся с достопримечательностями Пскова и Псковской области, а также посетят Санкт-Петербург и Москву.

Руководителями проекта выступают начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов и директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Наталья Молчанова.

«Летний институт» реализуется с 2023 года по инициативе Министерства науки и высшего образования России. В 2026 году проект объединит 125 молодых исследователей из ближнего и дальнего зарубежья, которые будут работать на пяти площадках российских университетов.