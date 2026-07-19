В России предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах

17:55, 19 июля 2026, ПАИ

Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу, заявил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта. «Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», - объяснил Владислав Гриб.

Он пояснил, что школьники должны подтверждать свои знания устно, иначе использование искусственного интеллекта для выполнении домашних заданий будет расти, что станет самообманом и для учеников, и для учителей.

«Я считаю, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий. И проверка должна осуществляться в устной форме», - заключил эксперт.