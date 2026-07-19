Псковичам назвали самое многозначное слово
Какое слово в русском языке является самым многозначным, рассказали в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Самым многозначным словом является глагол «идти», отметили в учреждении.
По данным Института русского языка имени А. С. Пушкина, в одном из авторитетных словарей зафиксировано целых 56 значений этого слова.
«Это слово описывает не только перемещение человека или транспорта. Глагол охватывает природные явления, течение событий, распространение звуков и запахов. Например, «идёт дождь», «идёт время» или «идёт обсуждение», – пояснили в библиотеке.
Лингвисты отмечают, что точное число значений подсчитать сложно, но «идти» держит первое место по многозначности.
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