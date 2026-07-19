Псковичам назвали самое многозначное слово

16:56, 19 июля 2026, ПАИ

Какое слово в русском языке является самым многозначным, рассказали в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Самым многозначным словом является глагол «идти», отметили в учреждении.

По данным Института русского языка имени А. С. Пушкина, в одном из авторитетных словарей зафиксировано целых 56 значений этого слова.

«Это слово описывает не только перемещение человека или транспорта. Глагол охватывает природные явления, течение событий, распространение звуков и запахов. Например, «идёт дождь», «идёт время» или «идёт обсуждение», – пояснили в библиотеке.

Лингвисты отмечают, что точное число значений подсчитать сложно, но «идти» держит первое место по многозначности.