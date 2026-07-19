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День города отмечают в Красногородске

82-ю годовщину освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков и 562 года со дня основания отмечают в Красногородске сегодня, 19 июля. Об этом пишет газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

Утром на центральной площади посёлка состоялся торжественный митинг «Неугасимая память поколений».

Жителей поприветствовала глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

«Красногородск, рождённый как крепость Красный Городец, по праву гордится своей богатой историей. Но особой строкой в летопись нашей истории вписаны героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. 18 июля 1944 года завершился тяжёлый период оккупации, и на нашу землю вернулась свобода. Мы склоняем головы перед памятью павших и благодарим поколение победителей за подаренный мир. У них мы должны учится служить своему Отечеству и быть настоящими патриотами родной земли. В этот праздничный день примите слова благодарности и признательности за ваш труд, за вашу любовь и заботу о нашем общем доме», - сказала она.

С приветственным адресом губернатора Псковской области Красногородскому району к жителям обратился также советник губернатора Псковской области Павел Гомон.

В свою очередь, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева пожелала красногородцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

«День освобождения вызывает смешанные чувства. В первую очередь – это гордость за ратный и славный подвиг нашей Красной Армии, за мужество и героизм наших дедов и прадедов. И ещё оно чувство – чувство горечи от потерь: более тысячи воинов погибло, освобождая район. Более трёх тысяч жителей района погибли на фронтах Великой Отечественной. И сегодня вновь их внуки и правнуки встали на защиту нашей великой Родины в ходе СВО. Наш общий долг – поддержать тех, кто сегодня на передовой, а также их родных и близких», - отметила она.

Павших почтили минутой молчания, к мемориальным плитам и вечному огню возложили гирлянду славы и цветы.

На митинге выступили солисты художественной самодеятельности Красногородского досугового объединения и коллектив «Энергия».

После митинга на городском валу состоялся праздничный концерт под названием «Цвети и пой, посёлок мой родной» с участием местных артистов и гостей из соседних районов. Также были организованы мастер-классы по росписи гипсовых заготовок, изготовления котиков из губки, быстрым шахматам.

Кроме того, сейчас на городском стадионе проходит футбольный матч между командами Красногородска и Пыталово.

Вечером жителей и гостей Красногородска ждёт выступление псковского ансамбля «СамоРезы» и дискотека.

Отметим, оккупация муниципалитета длилась 1136 дней и ночей, было расстреляно и замучено более 380 мирных жителей, сожжено 53 деревни.

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