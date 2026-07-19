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Общество

Можно ли разбить огород около многоэтажки, объяснили в Госдуме

Могут ли жильцы многоквартирного дома разбить огород на придомовой территории, объяснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, получив согласие на собрании собственников, сказал он.

«Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте», – разъяснил Сергей Колунов, добавив, что участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство.

После этого необходимо провести общее собрание собственников, вынести вопрос на голосование и набрать не менее двух третей голосов от общего числа собственников, оформив результаты протоколом, объяснил он.

Сергей Колунов отметил, что в протоколе собрания следует прописать, кому выделяется место и какие культуры можно выращивать – цветы, овощи, газон или все вместе.

«Так как придомовая территория является общим имуществом собственников, использовать землю под грядки без согласования общедомового собрания собственников нельзя – это будет считаться самовольным захватом участка», – заключил парламентарий.

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