Можно ли разбить огород около многоэтажки, объяснили в Госдуме

17:21, 19 июля 2026, ПАИ

Могут ли жильцы многоквартирного дома разбить огород на придомовой территории, объяснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом пишет РИА Новости.

Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, получив согласие на собрании собственников, сказал он.

«Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте», – разъяснил Сергей Колунов, добавив, что участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство.

После этого необходимо провести общее собрание собственников, вынести вопрос на голосование и набрать не менее двух третей голосов от общего числа собственников, оформив результаты протоколом, объяснил он.

Сергей Колунов отметил, что в протоколе собрания следует прописать, кому выделяется место и какие культуры можно выращивать – цветы, овощи, газон или все вместе.

«Так как придомовая территория является общим имуществом собственников, использовать землю под грядки без согласования общедомового собрания собственников нельзя – это будет считаться самовольным захватом участка», – заключил парламентарий.