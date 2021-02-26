Тест на коронавирус делают всем псковичам с симптомами ОРВИ

19:15, 25 февраля 2021, ПАИ

Всем псковичам с симптомами ОРВИ делают тест на коронавирус. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля

«Все пациенты с минимальными симптомами ОРВИ проходят обследование на коронавирус, – отметила врач. – Берётся мазок из зева и носа».

В случае отрицательного результата пациента лечат как при ОРВИ, при положительном результате пожилых рекомендуется госпитализировать. Остальные могут проходить лечение на дому.

«Дома диагностировать коронавирус невозможно, – подчеркнула Ирина Погребатько. – Его могут подтвердить только лабораторно».