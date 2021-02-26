0
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
20:11
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
19:58
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Еще новости
Общество

Тест на коронавирус делают всем псковичам с симптомами ОРВИ

Всем псковичам с симптомами ОРВИ делают тест на коронавирус. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live 25 февраля

«Все пациенты с минимальными симптомами ОРВИ проходят обследование на коронавирус, – отметила врач. – Берётся мазок из зева и носа».

В случае отрицательного результата пациента лечат как при ОРВИ, при положительном результате  пожилых рекомендуется госпитализировать. Остальные могут проходить лечение на дому.

«Дома диагностировать коронавирус невозможно, – подчеркнула Ирина Погребатько. – Его могут подтвердить только лабораторно».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
О сохранении экологии и уникальности болот Полистовского заповедника – в интервью с Ксенией Антоновой Тест на коронавирус делают всем псковичам с симптомами ОРВИ Заболеваемость ОРВИ снизилась в Пскове При каких симптомах псковичам стоит вызывать скорую помощь ОРВИ no pasaran – ПАИ-live с Ириной Погребатько Врачи спасли жизнь 22-летнему псковичу с инфарктом миокарда Чем страшна псковичам «барическая пила», рассказала врач Признаки метеозависимости перечислила псковский врач Пережить барическую пилу – ПАИ-live c Ольгой Кудрявцевой Три площадки работают на базе цифрового парка в ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса Тест на коронавирус делают всем псковичам с симптомами ОРВИ Александр Котов призвал депутатов привиться от COVID-19 Заболевший COVID-19 глава Великих Лук рассказал о своём самочувствии Более 88,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса Более 110 млн тестов на коронавирус провели в России Пункты вакцинации от COVID-19 в Пскове работают ежедневно Более 585 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19 в России Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
25 февраля 2021
Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий
25 февраля 2021
Фотофакт. Псково-Печерскую обитель посетил старец схиархимандрит Илий

Идет загрузка...