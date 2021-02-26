На 80-м году жизни скончался Владислав Лаврентьев

18:24, 25 февраля 2021, ПАИ

Сегодня пришло печальное известие. На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался добрый друг газеты «Гдовская заря», человек активный, который многое сделал для развития спорта на территории района, – Владислав Лаврентьев.

Владислав Сергеевич родился в деревне Калашниково. На его долю выпало военное детство, а потом восстановление родных мест после фашистской оккупации. Он как человек выносливый и целеустремлённый делом всей жизни выбрал спорт.

В 60–70-х годах Владислав Лаврентьев приложил немало усилий для пропаганды и распространения в области массового движения сдачи норм комплекса ГТО. И в том, что Псковский край в этом начинании 40 лет назад был на ведущих позициях в России, была его большая заслуга.

Владислав Сергеевич умел заряжать окружающих своими идеями. Совместными усилиями с супругой Маргаритой Даниловной и другими местными энтузиастами спорта четверть века назад при его активном участии спортивный центр внешкольной спортивной работы «Дубно» обрёл славу одного из лучших провинциальных детских спортцентров области.

В памяти земляков он останется энергичным, спортивным и жизнерадостным человеком, который всегда готов поддержать самую смелую идею.

Коллектив редакции районной газеты приносит искренние соболезнования родным и близким Владислава Сергеевича. Светлая ему память.

