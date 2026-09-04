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Общество

Итоги приёмной кампании – 2026 подвели в ПсковГУ

Основной приём 2026 года в Псковском государственном университете подходит к концу. Примечательно, что в этом году самому юному абитуриенту ПсковГУ было 15 лет, а самому взрослому – 68. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Изображение предоставлено ПсковГУ

В ходе кампании заявления на обучение в ПсковГУ подало 4 137 абитуриентов из 85 регионов России и 19 зарубежных стран. Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвали программы бакалавриата и специалитета – на них претендовало почти 3,5 тысячи человек. По результатам конкурсного отбора по программам высшего образования в вуз зачислено 2 036 человек: 1 071 – в бакалавриат и специалитет, 236 – в магистратуру, 14 – в ординатуру. Кроме того, среднее профессиональное образование с этого года будет получать 629 человек.

Традиционно центром притяжения остаётся Псков – здесь будут учиться 2 424 студента, в великолукском филиале к учёбе приступит 241 человек.

Преимуществом для поступающих в 2026 году стало увеличение количества бюджетных мест: по решению Минобрнауки РФ их число выросло на 5 %. Теперь бесплатно получить высшее и среднее профессиональное образование сможет 1 701 первокурсник, ещё 964 человека будут обучаться на платной основе. Распределение мест по уровням образования сложилось следующим образом: в сфере СПО на бюджете будут учиться 351 студент, в платном отделении – 278, по программам бакалавриата и специалитета – 1 062 человека на бюджете и 536 платно, в магистратуре – 282 студента на бюджете и 142 платно, в ординатуре – шесть учащихся на бюджете и восемь платно.

Особое внимание в кампании уделено квотируемому набору. Абитуриенты, твёрдо определившиеся с будущей профессией, могут при подаче документов заключить договор о целевом обучении с государственными и частными организациями – школами, больницами, заводами и другими компаниями – и поступить по целевой квоте. Государство особенно заинтересовано в подготовке врачей и учителей, поэтому ежегодно выделяет дополнительные места для целевиков. В этом году в ПсковГУ по целевому направлению поступили 103 студента – таким образом университет закрыл 43 % целевых мест, что на 8 % больше показателя прошлого года. Наиболее востребованной целевая квота оказалась у будущих медиков: на направлении «лечебное дело» она исполнена на 100 %.

Абитуриенты с особым статусом поступают по отдельной квоте, на которую государство выделяет порядка 10 % бюджетных мест. В 2026 году правила несколько изменились: поступающие по этой квоте могли претендовать не только на квотируемые места, но и на общие. В итоге в рамках отдельной квоты в ПсковГУ зачислили 119 человек при плане 116 мест – квота исполнена на 103 %. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 80 %.

Выпускники 2026 года продемонстрировали высокий уровень подготовки: средний балл ЕГЭ у поступивших в ПсковГУ вырос до 66,07 балла (в 2025 году – 64,88 балла). При этом в топ‑5 программ с самым высоким средним баллом ЕГЭ инженерные специальности не вошли. Лидерами рейтинга стали лечебное дело (87,17 балла), реклама и связи с общественностью (83 балла), государственное и муниципальное управление (82,56 балла), экономическая безопасность (81,04 балла) и лингвистика (80,1 балла). Конкуренция за бюджетные места оказалась высокой: среди абитуриентов были и те, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ.

Среди направлений, традиционно пользующихся популярностью у поступающих, по количеству заявлений лидируют информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, экономическая безопасность, конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, государственное и муниципальное управление, психология.

Одним из главных новшеств приёмной кампании 2026 года стала возможность подавать заявление о поступлении на портале «Госуслуги». Раньше абитуриентам приходилось разбираться с информационной системой каждого вуза отдельно, теперь же подать документы на выбранные специальности сразу в нескольких университетах можно на едином портале государственных услуг. Этой возможностью в текущем году воспользовались 94 % абитуриентов ПсковГУ.

При этом для поступающих по целевому направлению подача документов на «Госуслугах» была обязательной: портал интегрирован с платформой «Работа в России», что позволяет всем участникам будущего целевого договора видеть абитуриентов в системе.

Ранее сообщалось, что ПсковГУ вновь организует всероссийский спортивный заезд «Дружина Довмонта».

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