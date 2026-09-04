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Онлайн-выставку к 85-летию со дня рождения Сергея Довлатова открыл Пушкинский заповедник

В мини-экспозиции представлено десять рисунков Игоря Шаймарданова. Это небольшие сценки с участием Пушкина и Довлатова, которые неожиданным образом «комментируют» пушкинскую драматургию – «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гост», «Пир во время чумы») и «Сцену из Фауста», сообщили ПАИ в службе информации музея.

Игорь Шаймарданов. Из серии работ к 85-летию Сергея Довлатова

Сам Игорь Шаймарданов комментирует эту серию как художественную игру, ни в коем случае не предполагающую сколь бы то ни было иронического отношения ни к пушкинским сочинениям, ни к памяти о Сергее Довлатове.

В музее напомнили, что история жизни и творчества писателя-юбиляра связана с псковскими пушкинскими местами. В 1970-х годах он некоторое время работал в Пушкиногорском туристическом бюро и провёл около сотни экскурсий в музее-заповеднике. Этот опыт своеобразно преломился в самой, наверное, известной массовому читателю повести Довлатова. В музее отмечают, что образ «Михайловского» в этой повести ощутимо контрастирует с содержанием и настроем одного из автографов писателя – адресованной Андрею Арьеву дарственной на первом, американском, издании «Заповедника»: «В память о лучших местах на земле (а я, между прочим, побывал в 12 странах)».

Виртуальная выставка рисунков Игоря Шаймарданова к 85-летию Сергея Довлатова доступна на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях и на сайте музея в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Виртуальная выставка работ И. Д. Шаймарданова к 85-летию С. Д. Довлатова».

Ранее сообщалось, что «Михайловское» представит в Минске пушкинские пейзажи Сергея Репина.

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