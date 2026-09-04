Две новые выставки открылись в Музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове

20:18, 04 сентября 2026, ПАИ

С сегодняшнего дня в Музее-квартире Ю. П. Спегальского доступны два новых комплекса – шестой и седьмой – выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







Первый блок посвящён утраченному памятнику гражданского зодчества – зданию присутственных мест, второй – Сергиевскому реальному училищу.

Основными экспонатами стали редкие книжные издания конца XIX – начала XX века из коллекции Псковского музея-заповедника. Центральное место занимает книга «Посещение Пскова их императорскими высочествами великими князьями Сергием и Павлом Александровичами, Константином и Димитрием Константиновичами с 8 по 12 июля 1878 года», выпущенная типографией губернского правления, размещавшейся в здании присутственных мест. Здесь же представлена «Памятная книжка Псковской губернии на 1913–1914 годы», вышедшая в той же типографии и содержащая сведения о губернских учреждениях, располагавшихся в присутственных местах.

Историю учебного заведения раскрывают выпуски «Псковских епархиальных ведомостей»: № 12 за 1905 год сообщает о совершении епископом Псковским и Порховским Арсением молебна при закладке здания Сергиевского реального училища, № 21 за 1907 год – об освящении его нового корпуса. Экспозицию дополняют «Отчёт Сергиевского реального училища в городе Пскове за 1882/83 учебный год», «Книга для чтения по истории Средних веков» под редакцией профессора П. Г. Виноградова (1899) с печатью библиотеки училища, а также копия аттестата 1897 года, выданного училищем сыну купца Михаилу Ивановичу Сутоцкому, и другие предметы из фондов Псковского музея-заповедника.

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