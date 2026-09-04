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Следователи предупреждают псковичей: телефонные мошенники хотят сделать своих жертв террористами

В России фиксируется рост числа случаев, когда телефонные мошенники не ограничиваются хищением денег, а пытаются вовлечь обманутых граждан в совершение диверсий и террористических актов. Об этом предупреждают сотрудники СУ СК России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Схема аферистов развивается поэтапно, предупреждают псковичей. Сначала злоумышленники используют привычные приёмы: сообщают о якобы подозрительных переводах со счёта жертвы, о попытках оформить кредит от её имени либо предлагают «помочь правоохранителям» в поимке преступников. После того как человек лишается всех денег, мошенники не прекращают давление и переходят к следующему этапу.

«Незнакомцы сообщают, что деньги потерпевших пытаются похитить или уже похитили, но есть шанс их вернуть. Либо предлагают отомстить аферистам или «помочь в их задержании». Иногда просто угрожают неприятностями. Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково – требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – пояснили в Следственном комитете.

Кроме того, зафиксирована практика прямых предложений совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

Следственный комитет России призывает граждан крайне внимательно относиться к любым звонкам и сообщениям, в которых звучат требования совершить противоправные действия. В ведомстве напоминают: атаки на государственные, военные и стратегически важные объекты квалифицируются по закону как диверсия или террористический акт: это особо тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно скорее сообщите об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о схеме мошенников с оплатой школьного питания.

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