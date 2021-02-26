Полторы тонны свежих огурцов отправили в магазины теплицы агрофирмы «Победа»

18:41, 25 февраля 2021, ПАИ

На тепличном овощном комбинате ЗАО «Агрофирма «Победа» собрали первый урожай ранних огурцов. Об этом сообщили в администрации Псковского района. Более полутора тонн «зелёных витаминов» готовы к отправке на прилавки фирменных павильонов агрофирмы и в магазины Пскова.

Огурцы здесь собирают через день, поэтому у овощеводов работы хоть отбавляй. Большую помощь в уходе за растениями им оказывает автоматизированная система полива, подающая растениям воду и питательные вещества, а также система микроклимата, поддерживающая оптимальный температурный режим и влажность воздуха.

Ранние овощи «Победы» традиционно пользуются высоким спросом у псковичей, поскольку являются экологически чистыми и с высокими вкусовыми качествами.