Псковский искусствовед провела в храме Александра Невского лекцию о картине «Ведут псов-рыцарей во Псков»

19:58, 25 февраля 2021, ПАИ

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В храме Святого Александра Невского прошла лекция известного псковского искусствоведа, хранителя живописи и графики Псковского музея Васильевой Ольги Анатольевны.

Лекция была посвящена теме «Образ Победы. Картина Г. Н. Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков».

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По сюжету картины князь Александр Невский вводит в Псков пленённых рыцарей-тевтонцев, посмевших покуситься на Русь. Это одна из самых главных побед Руси, когда отпор захватчику был дан всем народом.

Совершенно очевидно, что на картине показаны псковичи, которые волочат пленных рыцарей, драматургия картины передаёт характер сюжета, отображая напряжённое время, когда Русь была уязвимой и с западных рубежей наступали враги.

Если всмотреться в динамику картины, то отчётливо видны детали, которые говорят, кто победил и кто побеждён в этой непростой схватке.

Картина Г. Н. Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков» поступила в Иркутский художественный музей в 1948 году после Всесоюзной выставки в Москве (1947 год). Сюжет картины относится к древнерусской истории, к одному из самых важных сражений – Ледовому побоищу (5 апреля 1242 года), итогам битвы войск Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера.

Победа русских войск под руководством князя Александра Невского над немецкими «псами-рыцарями» имеет важное историческое значение. Орден запросил мира. Мир был заключён на условиях, продиктованных русскими. Послы ордена отреклись от всех посягательств на русские земли. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались столетия. Событие вошло в историю как замечательный пример русской военной тактики и стратегии.

В картине Г. Н. Горелова показан момент, когда участники народного ополчения, сражавшиеся в битве наравне с новгородскими дружинами Александра Невского, ведут пленных «псов-рыцарей» на площадь Пскова.

Персонажи на первом плане представлены художником со спины, что вовлекает и зрителя в действие, разворачивающееся в картине, включает его в движущуюся людскую процессию. Среди изображённых нет главного героя событий – князя Александра Невского, и это, несомненно, придаёт произведению народное звучание: ведь настоящим героем картины является простой русский народ.

В апреле 2017 года картина Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков» из фондов Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева была представлена в Псковском музее-заповеднике.