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Политика

На выборы в Госдуму от эсеров вместо Олега Брячака может пойти Игорь Ананских

На выборы в Госдуму в Псковской области от партии «Справедливая Россия» вместо Олега Брячака может пойти Игорь Ананских. Об этом в эфире видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» рассказал советник губернатора Антон Сергеев, сославшись на собственные источники.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Олег Брячак заявил о своём намерении баллотироваться в депутаты Госдумы, выборы в которую пройдут в сентябре 2021 года.

Игорь Ананских, член фракции «Справедливой России» в Госдуме, был избран в нынешний созыв российского парламента по партийным спискам от округа, который включает в себя Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области.

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