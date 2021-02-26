Александр Невский или Феликс Дзержинский? Собянин остановил голосование по поводу памятника на Лубянке

22:08, 26 февраля 2021, ПАИ

25 февраля начался опрос жителей Москвы по вопросу установки памятника на Лубянской площади, пишет Meduza. На голосование вынесли два варианта памятника — главе ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому. Предполагалось, что опрос продлится до 5 марта. Но Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь как есть.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но всё же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование всё больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», – написал в своём блоге глава Москвы.

На сайте проекта «Активный гражданин», где проходило голосование, сказано, что опрос москвичей по вопросу выбора памятника остановили 26 февраля. За два дня проголосовало почти 320 тысяч человек: 55 % из них отдали свои голоса за монумент Александру Невскому, 45 % — за памятник Феликсу Дзержинскому.

По данным источника, близкого к мэрии Москвы, вопрос об установке памятника сняли с повестки по просьбе из Кремля.