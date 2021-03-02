Псковская область получит дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры

15:22, 01 марта 2021, ПАИ

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Псковская область дополнительно получит из федерального бюджета 189 млн рублей. Как сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, эти деньги будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Также в этом году в область поступят 52 млн рублей в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

В 2022 году в Псковскую область будут направлены 1,8 млрд иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2021 - 2022 годы.

Всего в соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, в ближайшие два года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог субъектам будет направлено 100 млрд рублей. Деньги поступят в 69 регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 27 млрд рублей пойдёт на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов.

Вопрос модернизации дорожной инфраструктуры обсуждался на совещании с вице-премьерами 1 марта. Михаил Мишустин поставил перед руководителями регионов задачу полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог. «Чтобы в городах и сёлах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы», – отметил глава правительства.