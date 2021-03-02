Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения рассказала Елена Бибикова на вебинаре в Центральной общественной приемной Дмитрия Медведева

15:53, 01 марта 2021, ПАИ

Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения, о формировании пенсий и условиях, которые влияют на увеличение размера пенсионных выплат, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Российской Федерации от Псковской области Елена Бибикова в ходе вебинара в Центральной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«На сегодняшний день пенсионные права любого человека начинают формироваться с первого дня трудовой деятельности, поэтому задумываться о размере своей пенсии работающим гражданам необходимо уже сейчас, а не к моменту выхода на пенсию», - подчеркнула Елена Бибикова, открывая вебинар.

В настоящее время, обратила внимание сенатор, пенсия по старости назначается при наличии одновременно трех условий: достижения пенсионного возраста, наличия страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента.

«Если до 2002 года учитывается весь трудовой стаж гражданина, то с 2002 года записи в трудовой книжке о трудовом стаже недостаточно, - сообщила Елена Бибикова. - В стаж включаются периоды работы, за которые работодателем были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. Если таких отчислений работодатель не делал, то этот период работы в страховой стаж не входит».

Сенатор пояснила, что в страховой страж могут быть включены и периоды, когда человек не работал, но в добровольном порядке уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд или же за него страховые взносы уплачивало иное лицо. В 2021 году для назначения пенсии требуется 12 лет страхового стажа и 21 пенсионный коэффициент, при этом 1 коэффициент равен 1 МРОТ. В стаж могут быть включены и нестраховые периоды, отметила Елена Бибикова, это прохождение военной службы, уход за детьми до 1,5 лет, уход за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет, период получения пособия по безработице и другие.

Сенатор детально остановилась на факторах, которые могут повлиять на увеличение размера пенсии, среди них, к примеру, предоставление дополнительных документов о стаже или зарплате до 2002 года, предоставление информации о детях, наличие иждивенцев, продолжение работы после назначения пенсии и другие.

Елена Бибикова ознакомила участников вебинара с нововведениями в пенсионном законодательстве, а также в сфере трудовых отношений и социальной поддержки граждан. Отдельно остановилась на вступившем в действие с 1 декабря 2020 года Федеральном законе об информировании граждан о полагающихся льготах на портале «Госуслуги».

«С 1 июля 2021 года у граждан появится возможность узнать о мерах социальной поддержки в едином круглосуточном контакт-центре, а с 1 января 2022 года - при личном посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления и других организаций, предоставляющих меры социальной поддержки», - отметила парламентарий.

В завершение вебинара Елена Бибикова ответила на вопросы, поступившие из регионов.