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Общество

«Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове

С 4 по 6 марта Псковский городской молодёжный центр впервые проведёт мероприятие «Марафон здоровых привычек», которое включит в себя ряд лекций о здоровье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре.

В первый день марафона, 4 марта, темой лекции станет алкогольная зависимость. Участники узнают о видах и стадиях данной зависимости, вреде алкоголя, механизмах оказания первой помощи при алкогольной интоксикации. Беседа состоится в Молодёжном центре (Горького, 15) в 16:00.

Во второй день марафона, 5 марта, все желающие смогут узнать больше об иммунитете – что это, его виды, что ослабляет иммунитет, как его укрепить. Встреча пройдёт в Молодёжном центре в 16:00.

В последний день мероприятия, 6 марта, в Instagram Молодёжного центра (pskovmolodezh) проведут онлайн-трансляцию о COVID-19. Стоит ли бояться, работают ли СИЗы и есть ли в них смысл, что делать, если заболел? Начало в 17:00.

Лекции проведут активисты общественного движения «Волонтеры-медики». Количество мест ограничено. Чтобы записаться на офлайн-встречи, необходимо написать в личные сообщения сотруднику Молодёжного центра Валерии Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

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