«Молодёжка ОНФ» почтила память десантников 6-й роты

17:19, 01 марта 2021, ПАИ

1 марта участники региональной команды «Молодёжка ОНФ» возложили цветы к монументу «Купол» в деревне Череха Псковской области. Памятник установлен в честь 84 воинов второй Чеченской кампании, геройски погибших в боевом столкновении с сепаратистами.

29 февраля в Аргунском ущелье, на высоте 776, произошло боевое столкновение между крупными силами отступавших из окружения чеченских сепаратистов и отрядом российских десантников. Солдаты держались до последнего, но силы были неравны. Почти все десантники 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли.

За этот подвиг 22 гвардейца (из них 21 посмертно) удостоены звания Героя России, 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

«Важно сохранить в памяти потомков этот героический подвиг, передать будущим поколениям историю о долге и чести. Наша команда — это школьники, студенты, работающая молодежь: все те, кто будут нести эти ценности и передавать своим детям. Именно поэтому мы возлагаем цветы к подножию «Купола», - отметила участница «Молодёжки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

Памятник героям был установлен в Псковской области в 2000 году по распоряжению президента Владимира Путина. Мемориальный комплекс расположен между федеральной автотрассой «Псков» и контрольно-пропускным пунктом 104-го десантно-штурмового полка, расквартированного в Черехе.

Основу монумента составляет парашют – символ десантников. Купол опирается на постамент, стилизованный под горную вершину.