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Общество

В Пскове демонтируют торговый дом «Тимохин»

Решение о демонтаже торгового комплекса «Тимохин» суд вынес 25 ноября 2020 года. Фото «Псковская правда»

В Пскове на территории рынка на Четырёх углах рабочие начали демонтаж торгового дома «Тимохин», пишет «Псковская правда». Разбором конструкции занимается подрядная организация.

«Это не просто снос, мы там аккуратно разбираем всё, — отметил директор ООО «Империал» Николай Рассадин . — Это ведь набор стройматериалов. Их можно использовать в каких-то других целях. Не как строение, которое было, а просто… В хозяйстве, как говорится, всё пригодится».

Сроки завершения работ пока неизвестны. Подрядчики осуществляют демонтаж на основании решения суда от 25 ноября 2020 года. Под снос попали три стационарных торговых объекта, туалет и трансформаторная будка. 

Ларьки и павильоны на рынке начали сносить 27 октября. Как объяснили в администрации Пскова, они не входили в городскую схему размещения нестационарных объектов торговли. Всего власти города ликвидировали 28 конструкций. Планируется, что на этой территории останутся только стационарные объекты — торговой комплекс «Европарк» и крытый рынок «Фавор».

Вместо снесённых ларьков, вероятнее всего, появится современное торговое пространство. Концепция дальнейшего использования площадки будет обсуждаться на заседании градостроительного совета. В соответствии с принятым там решением будут внесены изменения в градостроительный план.
 

На этом месте может появиться современное торговое пространство. Фото «Псковская правда»

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