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Для потенциальных «лидеров интернет-коммуникаций» из Пскова продлили регистрацию на всероссийский IT-конкурс
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Для потенциальных «лидеров интернет-коммуникаций» из Пскова продлили регистрацию на всероссийский IT-конкурс

Интерес к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций» со стороны профессионального сообщества остаётся высоким, отметили члены экспертного совета. Принято решение о продлении этапа регистрации до 5 марта, сообщила Псковскому агентству информации заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

За пять недель на конкурс зарегистрировалось более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проводит АНО «Диалог» и центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». В последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приёма заявок и выполнения обязательных заданий. «Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращённой и у некоторых объективно был затруднён доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», — рассказала Юлия Аблец.

«На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87 % всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9 %), Краснодарский край (3,2 %), Московская область (3,09 %), Башкортостан (2,72 %)», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди всех конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры интернет-коммуникаций» оказался одним из самых популярных среди женщин — на их долю приходится почти половина регистраций, 47,3 %. На долю мужчин, соответственно, 52,7 %.

Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий — записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие ещё не успели закончить регистрацию и выполнить задания. Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12:00 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», — сказал эксперт.

Подать заявку на участие в конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Этап регистрации продлится до 23:59 5 марта 2021 года.

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