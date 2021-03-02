В псковском храме Александра Невского начали сбор денег на внутреннее убранство

20:27, 01 марта 2021, ПАИ

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона объявляется сбор средств на оформление внутреннего убранства храма Святого благоверного князя Александра Невского в городе Пскове. Об этом сообщили в паблике храма.

С 14 марта 2021 года в связи с грядущим празднованием 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского здание воинского храма в городе Пскове будет находиться на капитальном ремонте. До 1 сентября 2021 года в храме будут проведены работы по замене электросетей, прокладке коммуникаций, штукатурно-малярные работы.

В период ремонта все богослужения будут проходить во временном помещении в прежнем режиме: Божественная литургия и вечерние богослужения будут совершаться ежедневно. Также свою работу продолжит церковная лавка, библиотека, воскресная школа для детей и взрослых, а также различные образовательные и социальные проекты.

По завершении ремонтных работ планируется оформление внутреннего убранства храма Святого благоверного князя Александра Невского в городе Пскове. С 1 марта Псковской епархией Русской православной церкви (Московский патриархат) объявлена процедура по выбору подрядной организации на выполнение эскизного проекта.

Возведение иконостаса и сооружение киотов, роспись храма и реставрация церковной утвари, а также другие работы по преображению храма требуют немалых средств. Оформление внутреннего убранства осуществляется исключительно на пожертвования прихожан храма и неравнодушных христиан. Каждый из вас может внести свою лепту в это благое дело.