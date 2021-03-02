9 марта откроются все отделения Псковской городской больницы

12:12, 02 марта 2021, ПАИ

3 марта в Псковской городской больнице организуют плановый приём пациентов по терапевтическому профилю, а уже 9 марта откроются все остальные отделения: хирургия, гинекология, отделение медицинской реабилитации. Об этом во время визита в лечебное учреждение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил главврач больницы Алексей Васильев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Городская больница возвращается в нормальный режим работы, - подтвердил главврач. - Прием пациентов планово и экстренно открывается 3 марта, 9 марта как раньше заработают и другие отделения».

Алексей Васильев отметил, что работа больницы в режиме ковид-центра была тяжёлым периодом, однако благодаря этому у всех врачей появился опыт работы с тяжело больными пациентами.

Одна из сотрудниц горбольницы признала, что «очень тяжело было работать в «забрале» из нескольких масок и в «скафандрах». «Было тяжело и поначалу страшно из-за непонятного вируса. Надеюсь, чтобы мы не так боялись, ученые изучат поподробнее болезнь и ее симптомы. Кроме того, из-за вируса, к сожалению, плановые пациенты были заброшены. Многие хирурги год не оперировали, а занимались терапией, из-за этого часть врачей ушла. Но все же мы справились с этим тяжелым периодом», - добавила она.

