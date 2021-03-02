0
16:38
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
16:28
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
15:56
Айнур ищет прадеда
15:54
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
15:47
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
15:39
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
15:32
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Еще новости
Общество

9 марта откроются все отделения Псковской городской больницы

3 марта в Псковской городской больнице организуют плановый приём пациентов по терапевтическому профилю, а уже 9 марта откроются все остальные отделения: хирургия, гинекология, отделение медицинской реабилитации. Об этом во время визита в лечебное учреждение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил главврач больницы Алексей Васильев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Городская больница возвращается в нормальный режим работы, - подтвердил главврач. - Прием пациентов планово и экстренно открывается 3 марта, 9 марта как раньше заработают и другие отделения».

Алексей Васильев отметил, что работа больницы в режиме ковид-центра была тяжёлым периодом, однако благодаря этому у всех врачей появился опыт работы с тяжело больными пациентами.

Одна из сотрудниц горбольницы признала, что «очень тяжело было работать в «забрале» из нескольких масок и в «скафандрах». «Было тяжело и поначалу страшно из-за непонятного вируса. Надеюсь, чтобы мы не так боялись, ученые изучат поподробнее болезнь и ее симптомы. Кроме того, из-за вируса, к сожалению, плановые пациенты были заброшены. Многие хирурги год не оперировали, а занимались терапией, из-за этого часть врачей ушла. Но все же мы справились с этим тяжелым периодом», - добавила она.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
02 марта 2021
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
02 марта 2021
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
02 марта 2021
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
02 марта 2021
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
02 марта 2021
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
02 марта 2021
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
02 марта 2021
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год
02 марта 2021
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год

Идет загрузка...