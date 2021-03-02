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Экономика

Более 10 млрд направят на дорожные работы в Псковской области в 2021 году

В 2021 году с учётом выделенных дополнительно средств из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог Псковской области будет направлено 10 млрд 795 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что в ближайшие два года регион дополнительно получит 2 млрд 41 млн рублей из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В этом году поступят 189 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перечень объектов, на которых будет проведен ремонт, сейчас формирует региональный комитет по транспорту.

Ещё 52 млн рублей в 2021 году пойдут на завершение капремонта моста через реку Шелонь в в Дедовичском районе.

В 2022 году 1 млрд 800 млн рублей будут направлены на продолжение строительства Северного обхода Пскова.

Михаил Ведерников поблагодарил правительство за помощь и внимание к Псковской области.

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