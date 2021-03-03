«Экопром»: Контейнерная площадка для ТКО – не место для складирования строительных отходов

17:25, 02 марта 2021, ПАИ

Строительные отходы многие зачастую относят к крупногабаритным отходам (КГО), поскольку они отвечает характеристикам такого вида твердых коммунальных отходов (ТКО): не влезают в стандартный контейнер, не поддаются сжатию и транспортировке обычным мусоровозом. При этом, как правило, строительные отходы имеют большой вес, а порой представляют опасность для здоровья человека. Строительные отходы отнесены к отдельной категории и не являются бытовыми, потому должны утилизироваться отдельно.

В Великих Луках в ходе расчистки подвального помещения дома 54а по пр. Гагарина сотрудники управляющей компании (УК) все строительные отходы, складированные в подвале, вынесли на контейнерную площадку для ТКО.

На видео мужчина рассказывает, какой объем строительных отходов находился в подвале до его расчистки. В том числе 16 штук старых оконных рам, доски, битый кирпич и прочий строительный мусор. Высота накопления составляла порядка 1,5 м, площадь - около 10-15 м2.

Регоператор направит обращение в контрольные и надзорные органы в части привлечения к ответственности управляющей компании, незаконно вынесшей строительные отходы на контейнерную площадку для ТКО.

Напомним, что плата за вывоз КГО включена в тарифы и нормативы регоператора по обращению с ТКО на территории региона, а строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам и крупногабаритным коммунальным отходам. Их вывоз производится по отдельному договору с регоператором и за дополнительную плату.

Заказ на вывоз строительного мусора в ООО «Экопром» можно оформить по телефону: 8 (8112) 201-921 (заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).