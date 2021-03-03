Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения

17:32, 02 марта 2021, ПАИ

На днях в Псковской областной инфекционной больнице пациенты повредили имущество медицинского учреждения. Об этом сообщается на странице инфекционки в Instagram.

В частности, была испорчена дверь в бокс, сломано контрольное ограждение дорогостоящей кровати, выломана защитная сетка окна. В ванной комнате другой боксированной палаты разбито стекло душевой кабины, сломано пластиковое сиденье унитаза и расколото хозяйственное ведро. «Теперь необходимо устранение всех поломок, и потому пока дальнейшее использование данных специализированных помещений невозможно», - уточнили в больнице.

Кроме того, фиксируются регулярные засоры канализации больницы из-за безразборного сброса в нее пациентами предметов личной гигиены, элементов одежды и больших объемов пищи. «Восстановление работоспособности канализации требует много сил и немало денежных средств», - заметили в учреждении.

В Псковской областной инфекционной больнице призвали пациентов беречь имущество медицинского учреждения, в котором они проходят лечение. «Соблюдайте установленные правила пребывания в Псковской областной инфекционной больнице и уважительно относитесь к персоналу, который работает для вас!» - обратились в учреждении к псковичам.

«Сколько сил у ваших больных. Хорошо лечите, наверное», - прокомментировала сообщение одна из подписчиц.