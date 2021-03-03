Семь посетителей псковских магазинов получили предупреждение за отсутствие маски

17:41, 02 марта 2021, ПАИ

За отсутствие маски семь посетителей магазинов в Пскове получили предупреждение, ещё в отношении одного посетителя был составлен административный протокол. Рейд по соблюдению масочного режима прошёл в ТЦ «Рубин», гипермаркете «Лента», «Магните» 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В «Рубине» за отсутствие маски были остановлены три человека, только у одного из них не оказалось маски при себе. В «Магните» без масок находились четыре посетителя, при этом у троих из них были маски при себе. Всем этим гражданам после профилактической беседы были вынесены предупреждения.

В «Ленте» сотрудники полиции остановили одного человека без маски, в отношении посетителя гипермаркета был составлен административный протокол. Решение о штрафе будет принимать суд.

По указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе был усилен контроль за соблюдением масочного режима.

«В рамках исполнения указа губернатора Псковской области в регионе проводятся регулярные рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В ходе сегодняшнего рейда полицейские вынесли семь предупреждений гражданам без масок, с каждым из них они провели профилактическую беседу. В отношении одного гражданина был составлен административный протокол с возможным последующим штрафом, решение по которому будет принимать суд», – прокомментировала корреспонденту ПАИ итоги рейда консультант регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Александра Тимофеева.